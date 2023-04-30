وجه المليشيا البغيض.. سفاح حوثي ينهي حياة أمه بطريقة تفوق الوصف

تواصل- فريق التحرير:

لا تنتهي جرائم الحوثيين باليمن، والتي تزداد سوءا بحق المدنيين، لكن كانت الاقعة الأخيرة أكثر دموية والتي أثارت موجة غصب بين اليمنيين.

حوثي ينهي حياة أمه بالفأس:

أقدم مسلح حوثي، على ضرب والدته باستخدام الفأس حتى فارقت الحياة، في جريمة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وبحسب ما تم تداوله، فقد أقدم وضاح صادق أحمد الجرافي، أحد المنتمين لجماعة الحوثي، ويقطن في منطقة بني زهير مديرية العدين، على ضرب والدته بالفأس حتى أرداها قتيلة.

وأفادت مصادر يمنية أن المليشياوي وضاح الجرافي، ووالده وجميع إخوته خضعوا لدورات قتالية وثقافية في صفوف جماعة الحوثي.

موجة غضب:

الجريمة أثارت غضباً عارماً بين اليمنيين، حيث كتب الإعلامي اليمني محمد الضبياني في تغريدة على حسابه في تويتر: ” عنصر حوثي يدعى وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يرتكب جريمة مروعة هزت اليمن”.

وأضاف هذا السفاح أقدم على ضرب أمه بـ العطيف – الفأس الذي يستخدم لتقطيع الحطب – أن تكون حوثياً يعني أنك غادرت مربع الإنسانية، وصرت كلباً مسعورا بلا ضمير تنهش روح والديك”.

فيما كتب وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي قائلا : ” الحوثي وضاح صادق أحمد الجرافي في منطقة بني زهير مديرية العدين محافظة إب، يقتل أمه بـ الفأس “العطيف” ونجاة والده الذي فر هاربا قبل أن يجهز عليه”.

وتابع قائلا : هذه واحدة من مخرجات دورات الحوثي الإرهابي.. الدورات الحوثية ومراكزها الصيفية تنتج المادة الخام للإرهاب بعد أن تذيب كل قيم الملتحقين بها”.

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