الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي في ليبيا
متحدث “الدفاع”: المملكة لديها خبرة في العمل الإنساني وإدارة الأزمات (فيديو)
ضبط 8 مقيمين في “حفر الباطن” لترويجهم مادة الشبو المخدر
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.1 مليارات ريال
تحذير طبي من خطر شرب الماء المتواجد داخل السيارة
تنويه مهم.. كل ما تريد معرفته عن دفعة مايو من “حساب المواطن”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي في ليبيا

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي في ليبيا

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي في ليبيا
٠٥:٢٩:٣٦ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وأكد سمو وزير الخارجية ـ خلال اللقاء ـ دعم المملكة للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

 

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فيصل بن فرحان مبعوق ليبيا وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
قريباً.. لائحة جديدة لتنظيم تأجير السيارات

قريباً.. لائحة جديدة لتنظيم تأجير السيارات

١٢:٥٠ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
“سعود الطبية”: 4 فوائد للتبرع بالدم

“سعود الطبية”: 4 فوائد للتبرع بالدم

٠٢:٥٧ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
أسعار الذهب ترتفع بعد خسائر يومين

أسعار الذهب ترتفع بعد خسائر يومين

٠١:١٩ م، الأربعاء، ٠٤ مارس ٢٠١٥
«الصويان»: المجتمع الدولي والنظام النصيري شركاء في جريمة «خان شيخون»

«الصويان»: المجتمع الدولي والنظام النصيري شركاء في جريمة «خان شيخون»

١٠:٤٠ ص، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *