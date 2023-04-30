الحج والعمرة توضح آلية شحن ماء زمزم في الطائرات

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية شحن ماء زمزم على متن الطائرات أثناء السفر.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي المعتمر إذا رغبت في شحن ماء زمزم فتأكد مما يلي:

شحن ماء زمزم

– شراء العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسية

– لا تضع عبوة ماء زمزم داخل أمتعتك المشحونة جوا

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المياه الوطنية توضح أماكن توزيع مياه زمزم سعة 5 لترات

توزيع مياه زمزم

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية أماكن توزيع عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات، وآلية الحصول على عبوات مياه زمزم.

جاء ذلك في رد من المياه الوطنية، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مغرد “السلام عليكم أين تتوفر عبوات ماء زمزم بالمنطقة الشرقية؟”. اقرأ أيضا: توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين

الحصول على مياه زمزم

وأجابت الشركة بقولها : “بإمكانك الحصول على مياه زمزم عبر المدن التالية مكة المكرمة ، المدينة المنورة وجدة “.

وأضافت المياه الوطنية أنه يمكن الحصول على عبوات مياه زمزم عبر نقاط البيع في أسواق بندة ، بن داود و الدانوب مقر مشروع مياه زمزم في مكة المكرمة.

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