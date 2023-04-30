الحج والعمرة توضح آلية شحن ماء زمزم في الطائرات
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية شحن ماء زمزم على متن الطائرات أثناء السفر.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي المعتمر إذا رغبت في شحن ماء زمزم فتأكد مما يلي:
شحن ماء زمزم
– شراء العبوة المسموح بها من نقاط البيع الرئيسية
– لا تضع عبوة ماء زمزم داخل أمتعتك المشحونة جوا
اقرأ أيضا:
المياه الوطنية توضح أماكن توزيع مياه زمزم سعة 5 لترات
توزيع مياه زمزم
وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية أماكن توزيع عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات، وآلية الحصول على عبوات مياه زمزم.
الحصول على مياه زمزم
وأجابت الشركة بقولها : “بإمكانك الحصول على مياه زمزم عبر المدن التالية مكة المكرمة ، المدينة المنورة وجدة “.
وأضافت المياه الوطنية أنه يمكن الحصول على عبوات مياه زمزم عبر نقاط البيع في أسواق بندة ، بن داود و الدانوب مقر مشروع مياه زمزم في مكة المكرمة.
“رحمة وسكينة”.. أحد ضيوف الرحمن يسقي قطة من ماء زمزم (فيديو متداول)
شحن ماء زمزم في الطائرات#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/ZpNly50xn9
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 30, 2023