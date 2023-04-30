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فيديو جديد.. ظاهرة غريبة لتسلط الغربان على تمزيق علم الاحتلال
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فيديو جديد.. ظاهرة غريبة لتسلط الغربان على تمزيق علم الاحتلال

فيديو جديد.. ظاهرة غريبة لتسلط الغربان على تمزيق علم الاحتلال

فيديو جديد.. ظاهرة غريبة لتسلط الغربان على تمزيق علم الاحتلال
٠٥:٣٧:٤٧ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت فيديوهات متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، وحتى اليوم الأحد، ظاهرة قيام الغربان بتمزيق علم الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ألقى به على الأرض

وفي أحد المقاطع المصورة، الذي حاز على مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات عبر “تويتر”، وقف غراب بجوار سارية تحمل علم الاحتلال، وظل ينزع فيه إلى أن ألقاه على الأرض.

تمزيق علم الاحتلال 

وفي فيديو آخر، ظهرت مجموعة من الغربان مزقت علم الاحتلال فوق أحد البنايات، وظلت تنهش في قماشه، فيما تعالت أصواتها المميزة، إلى أن مزقته إلى نصفين.

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فيديو مدهش

وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مدهش، وفيه مجموعة من الغربان تحاول واحد تلو الآخر، تمزيق علم الكيان المغتصب المحتل لأرض فلسطين.

وبدا ظاهرا وجليا، في الفيديو، كيف يحط الغراب على قماشة العلم الصهيوني محاولا تمزيقها بقدمه ومنقاره.

وعد بلفور

الغريب في الأمر أن الواقعة حدثت حينها في اليوم العاشر من رجب، وهو نفس اليوم الموافق لوعد بلفور ، ففي مثل هذا اليوم من عام 1335هـ الموافق لـ 1877م، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور وعده المشؤم بأن أعلن رسميًا عن تأسيس وطن لليهود على أرض فلسطين. وقد عرف بالنكبة.

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علم الاحتلال غربان تمزق علم الاحتلال فلسطين المحتلة فلسطين اليوم

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