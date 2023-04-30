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متحدث “الدفاع”: المملكة لديها خبرة في العمل الإنساني وإدارة الأزمات (فيديو)
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متحدث “الدفاع”: المملكة لديها خبرة في العمل الإنساني وإدارة الأزمات (فيديو)

متحدث “الدفاع”: المملكة لديها خبرة في العمل الإنساني وإدارة الأزمات (فيديو)

متحدث “الدفاع”: المملكة لديها خبرة في العمل الإنساني وإدارة الأزمات (فيديو)
٠٤:٥٣:٠٩ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد تركي المالكي، أن المملكة لديها الخبرة في العمل الإنساني ومواجهة التحديات وإدارة الأزمات.

وقال لفضائية “الإخبارية”: “المملكة لديها الخبرة الريادية في العمل الإنساني في كافة المجالات أي مكان بالعالم”.

وأضاف: “وليس بغريب على أبناء المملكة السعودية، أو من جهات الدولة الرسمية والحكومية أن يكون هناك تعامل في إدارة الأزمة”.

ووصف الأمر بأنه “عمل جبار”، وقال: “نشكر كافة المشاركين من مختلفة الجهات على إدارة الأزمة، وإجلاء الرعاية”.

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استمرار عمليات الإجلاء

ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

كما وصلت سفينة جلالة الملك “الدرعية” إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال).

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الجدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:

جنوب أفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصاً (184 مواطناً سعودياً، ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية).

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