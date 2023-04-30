ضبط 8 مقيمين في “حفر الباطن” لترويجهم مادة الشبو المخدر

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الشبو المخدر.

وأوضحت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأضافت: للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وقبل قليل، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، أنه ألقت القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

المتهمون حاولوا تهريب نبات القات المخدر

وأوضحت أن ذلك تم بسبب محاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مواطنين روجوا مادة الحشيش المخدر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط 4 يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود

في الوقت نفسه، تم ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

شرطة جدة تضبط مقيم ووافد باكستاني زائر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم ووافد زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة،

لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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