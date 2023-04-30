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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.1 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.1 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.1 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.1 مليارات ريال
٠٤:٤١:٣٦ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 36.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.77 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، والأصيل، وكيمانول، ونقي، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، واتحاد اتصالات، ووقت اللياقة، وجبل عمر، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.19% .

الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وأمريكانا، وجبل عمر، وشمس، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ولوبريف، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 9.83 نقاط ليقفل عند مستوى 21331.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 550 ألف سهم.

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