تحذير طبي من خطر شرب الماء المتواجد داخل السيارة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر شرب الماء الذي يتم الاحتفاظ به في عبوات بلاستيكية داخل السيارة جراء تعرضه لحرارة الشمس.

ونصح النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”، قائلاً: “لاتشرب المياه المعبأة في علب بلاستيك عندها تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية…فينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة”.

وأضاف: “بل يجب أن تحفظ في درجة حرارة الغرفة (٢٥درجة مئوية) وفي مكان جيد التهوية والا يزيد تخزينها عن ١٢ شهرًا”.

وفيما يلي بعض الأسباب التي توضح الآثار السلبية لمياه الشرب من العبوات البلاستيكية، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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1. الاستخدام المتكرر:

من المعروف لكثيرين أن معظم العبوات البلاستيكية المتوافرة في الأسواق مخصصة للاستخدام الفردي، أي لمرة واحدة، لكن من الشائع جدا أن يعيد الناس استخدام هذه المواد البلاستيكية المصنوعة من “البولي إيثيلين تيريفثالات” لتخزين المياه.

وبصرف النظر عن التلوث البيئي الناجم عن هذه العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فإن تكرار استخدام هذه العبوات، قد يؤدي إلى تعرضها للحرارة أو أشعة الشمس وبالتالي تتسرب مواد كيماوية واختلاطها في الماء.

وقد ينجم عن بعض هذه المواد الكيماوية اضطرابات محتملة في الغدد الصماء.

2. مضاعفات الحمل:

أثبتت مادة “ثنائي الفينول”، المستخدمة في صناعة عبوات المياه البلاستيكية من النوع 7، أنه يسبب مضاعفات للحوامل والجنين.

ووفقًا لدراسات، فإن ثنائي الفينول يحاكي هرمون الاستروجين، وقد هذا “الاستروجين الزائف” إلى تشوه في الكروموسومات، مما يؤدي إلى عيوب خلقية لدى الأجنة.

3. البلوغ المبكر أو المتأخر:

نتيجة محاكاتها لهرمون الاستروجين، فإن التعرض للمواد الكيماوية سيغير توقيت البلوغ.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يقلل أيضا من الخصوبة، ويزيد الدهون في الجسم ويؤثر على الجهاز العصبي.

كذلك يمكن أن تكون الخاصية الشبيهة بالإستروجين في مادة ثنائي الفينول الكيماوية ضارة للغاية على الأطفال في مرحلة النمو.

4. الالتهابات:

يمكن للشرب من عبوات بلاستيكية رخيصة الجودة أن يؤثر سلبا على نظام المناعة لدى المرء، ذلك أن ثنائي الفينول يؤثر على جهاز المناعة ويضعفه، وبالتالي يعرض الجسم للأمراض المختلفة.

بالنظر إلى الآثار الجانبية المحتملة الناجمة عن مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية، هناك وسائل يمكن تبنيها للابتعاد عن الضرر الناجم عن ذلك.

ومن هذه الوسائل على سبيل المثال، استخدم بدائل للبلاستيك، مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وتجنب العبوات التي تحتوي على رموز إعادة التدوير من 3 أو 7، فإذا لم يكن هناك خيارات أخرى، يمكن استخدم العبوات التي تحتوي على رموز إعادة التدوير 2 و4 و5.

لاتشرب المياه المعبأة في علب بلاستيك عندها تركها في السيارة وتعرضها لدرجة حرارة عالية…فينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة،

بل يجب أن تحفظ في درجة حرارة الغرفة (٢٥درجة مئوية) وفي مكان جيد التهوية والا يزيد تخزينها عن ١٢ شهر. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 30, 2023

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