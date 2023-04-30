“تقني الشرقية” يطلق الموقع الإلكتروني للتسجيل بملتقى التوظيف والتدريب

تواصل – واس:

أطلقَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه الكلية التقنية بالأحساء.

3700 فرصة وظيفية و 21 دورة تدريبية

ويتيح الموقع الإلكتروني تسجيل الباحثين والباحثات عن عمل من مخرجات التدريب التقني والمهني بالأحساء.

وفي الدورات التدريبية المصاحبة للملتقى، في أكثر من 3700 فرصة وظيفية و 21 دورة تدريبية وورش عمل لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل.

40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص

تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بالأحساء للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية،

في ما يقارب 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة.

إضافةً إلى اختيار عدد من الشركات وتحديد موعد المقابلات مع الشركات خلال أيام الملتقى.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد أن الملتقى، سيفتتح فعالياته يوم الثلاثاء القادم 19 شوال الجاري.

االانطلاق يأتي بالتعاون مع هذه المنشآت التدريبية

ويستمر 3 أيام في القاعة متعددة الأغراض بمبنى رقم 9 بالكلية التقنية بالأحساء بحي الغسانية بالتعاون مع المنشآت التدريبية بالأحساء، وهي:

1 – لكلية التقنية للبنات.

2 – الكلية الرقمية للبنات.

3 – المعهد الصناعي الأول.

4 – المعهد الصناعي الثالث.

يحقق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها،

ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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