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“التعرق” نذير خطر على نقص فيتامين حيوي بالجسم.. كيف تتجنبه؟
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“التعرق” نذير خطر على نقص فيتامين حيوي بالجسم.. كيف تتجنبه؟

“التعرق” نذير خطر على نقص فيتامين حيوي بالجسم.. كيف تتجنبه؟

“التعرق” نذير خطر على نقص فيتامين حيوي بالجسم.. كيف تتجنبه؟
٠٤:٢١:٢٠ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التخرير:

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين د في النهاية إلى حدوث تشوهات عند الأطفال، وإلى لين العظام لدى البالغين.

ويعد فيتامين د هو أحد الفيتامينات المهمة بالجسم، وهو ضروري لتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات، لأنه يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان والعظام والعضلات.

لذلك يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مجموعة من الأعراض.

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أعراض نقص فيتامين د

أوضحت إميلي رولاسو، خبيرة التغذية في بريطانيا، أن “تعرق الرأس” من العلامات “الشائعة” على نقص فيتامين د.

وأضافت: “التعرق المفرط بسبب التهيج العصبي العضلي والإفراط في تحفيز الغدد العرقية لا يزال يوصف بأنه من الأعراض المبكرة الشائعة لنقص فيتامين (د).”

وأوضحت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”، أن “المناطق الأكثر شيوعًا لحدوث هذا هي الرأس والرقبة.”

وأشارت إلى إن العلامات المشتركة الأخرى لنقص فيتامين (د) تشمل:

-ضعف العضلات

-زيادة الوزن

-التعب

-ضعف العظام والمفاصل.

كيفية تفادي النقص؟

نصحت رولاسون بقضاء ما بين خمس إلى 30 دقيقة في الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومرتين في الأسبوع على الوجه والذراعين والساقين أو الظهر دون استخدام واقي من الشمس.

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لكنها حذرت من أن التعرض للشمس يكون عديم الجدوى إذا كان “الجلوس بجانب نافذة مشمسة أو في سيارة”، لأن “الزجاج سيمنع الأشعة فوق البنفسجية”.

ما هي كمية فيتامين د التي تحتاجها؟

وأضافت: “إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية توصي بحوالي 10 ميكروجرام في اليوم”.

وأوضحت: “من المستحسن تناول مكملات تحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د خلال الخريف والشتاء، وعلى مدار العام لمن هم في الفئات الضعيفة أعلاه”.

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وحذرت في الوقت ذاته من “أن تناول أكثر من 100 ميكروجرام (4000 وحدة دولية) في اليوم يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. وهذا ينطبق على البالغين والأطفال وكبار السن والحوامل أو المرضعات”.

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