الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى
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منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى
٠٣:٥١:٤١ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال ي لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وقام الاحتلال بمنع المصلين من الوصول إليه، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

استفزاز مشاعر المسلمين في العالم

وحملت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

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ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وصباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك برفقة عضو الكنيست السابق ايهودا غليك.

 وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بأريحا، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية على منازل الفلسطينيين.

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في ذات السياق، يواصل الاحتلال حصاره لمناطق الأغوار لليوم 23 على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين على مداخلها.

وذلك وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة استمرار الحصار، الذي كبد المزارعين في هذه المنطقة الخصبة خسائر فادحة.

مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون غرب نابلس

كما أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تكسير أشجار زيتون في أراضي دير شرف غرب نابلس.

وحسب وكالة “وفا”، فقد قام مستوطنون بتكسير 155 شجرة زيتون، حيث اقتلع وكسر المستوطنون الأشجار مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا لليوم التاسع

واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجزها العسكرية، لليوم التاسع.

يذكر أن قوات الاحتلال  انتهجت مؤخرا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كعقاب جماعي.

 

الكلمات الدلالية:
الاحتلال القدس المسجد الأقصى فلسطين مدينة أريحا منظمة التعاون الإسلامي

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