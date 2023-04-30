“الصحة”: دور الوزارة في استقبال رعايا الدول من السودان وقائي وعلاجي

تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى إن دور مشاركة الصحة في استقبال رعايا الدول من السودان وقائي وعلاجي.

وأوضح في مداخلة مع “الإخبارية”، أن الشق الأول هو التأكد من إجراءات الصحة العامة وكل ما يتعلق بهذا الأمر.

تواصل الخدمات للرعايا على مدار الساعة

وأضاف أن الشق الثاني هو تقديم الخدمات للضيوف وكل ما يحتاجون إليه، مضيفا: “الزملاء يقومون بالجهود اللازمة وموجودين على مدار الساعة ويقدمون الخدمات ومن بينها النقل الإسعافي وغيرها من الخدمات”.

كشفت وزارة الخارجية، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا 184 مواطنًا ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية.

استمرار عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول

فيما تستمر جهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

وصول 45 مواطناً و36 باكستانيًا اليوم

ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطناً سعودياً،

و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

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