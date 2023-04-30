عاجل.. “تقويم التعليم”: ترقية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية وفق شروط

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ترقية الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، لمن يحقق متطلبات ترقية الرخصة المحددة في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

وجاء ذلك وفق ما أفادت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”.

سريان الرخصة المهنية في حال الترقية 2023

عند الترقية خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث

الرخصة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الترقية

عند الترقية بعد سنة ميلادية من تاريخ اجتياز التدريب الأحدث

الرخصة سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك السنة

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الرخصة المهنية:

الرخصة هي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية.

ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها،

ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

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الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

1 -المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

2 -المجال الثاني: المعرفة المهنية

3 -المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

-المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

-المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

-المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

-المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

-المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

-المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

-المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

-المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

-المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

-المعيار العاشر: التقويم

الاختبارات التخصصية:

هي أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.

المعايير التخصصية للوظائف التعليمية:

يبلغ عدد التخصصات المعتمد تطبيقها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (38) تخصصًا حسب التالي :

* المعيار:

– التربية الإسلامية

– الرياضيات -1

– التربية الإسلامية -2

– الرياضيات -2

– اللغة العربية -1

– الفيزياء

– اللغة العربية -2

– الكيمياء

– العلوم -1

– الاحياء

– العلوم -2

– الحاسب الالي

– اللغة انجليزية -1

– التاريخ

– اللغة انجليزية -2

– الجغرافيا

– صعوبات التعلم

– التربية الفكرية

– العوق السمعي

– العوق البصري

– التوحد

– مهارات البحث ومصادر المعلومات

– التدريبات السلوكية

– التربية الفنية

– التربية الصحية والبدنية

– رياض الأطفال

– التربية الاسرية

– الإرشاد الطلابي

– الإشراف التربوي

– القيادة المدرسية

– الموهوبين

– العلوم الإدارية

– علم الأرض

– علم النفس

– علم الاجتماع

– تدريبات النطق

– الاجتماعيات

– الصفوف الأولية