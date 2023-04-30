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بعد تذبذيه مؤخرًا.. “النفط” يعود للارتفاع ويعوض خسائره
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بعد تذبذيه مؤخرًا.. “النفط” يعود للارتفاع ويعوض خسائره

بعد تذبذيه مؤخرًا.. “النفط” يعود للارتفاع ويعوض خسائره

بعد تذبذيه مؤخرًا.. “النفط” يعود للارتفاع ويعوض خسائره
٠٤:٠٠:٤٠ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم لتعوض خسائرها التي نتجت عن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.

وسجل سعر خام برنت 80.26 دولارًا للبرميل، بارتفاع 2.04 سنتاً، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.87 سنتاً بمعدل 2.50 %، إلى 76.63 دولار للبرميل.

تذبذب الأسعار

وشهدت الأسعار خلال الفترة الماضية تذبذبا ملحوظا وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

الخفض الطوعي

يذكر أن دول تحالف أوبك+ أقرّت خفضًا طوعيًا يبلغ إجماليه 1.66 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو حتى نهاية 2023، بهدف دعم استقرار أسواق النفط،

وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.

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