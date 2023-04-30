لمرضى القلب.. احذر هذه المشروبات الثلاثة وإليك البدائل

تواصل – فريق التحرير:

هناك عدد من المشروبات التي ينصح بتجنبها لأنه يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب.

وأبرزت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، ثلاث مشروبات حذرت مرضى القلب من تناولها على النحو التالي:

-المشروبات السكرية

مشروبات الطاقة، ومشروبات الفاكهة، والعصائر، والمشروبات الغازية، والحليب المنكه كلها مشروبات غنية بالسكر.

وفي مراجعة منهجية وتحليل تلوي أجري في عام 2016، زاد استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بنسبة عالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13 في المائة، والأزمات القلبية بنسبة 22 في المائة.

لكن الباحثين أشاروا إلى الأشخاص الذين تناولوا مثل هذه المشروبات قد يعانون من ظروف صحية أخرى تؤثر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-مشروبات الطاقة

وقالت الدكتورة لي: “لم يتم إثبات سلامة مشروبات الطاقة بشكل جيد. غالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين والسكر والتوراين وفيتامين ب والجينسنغ ، ومعظمها لم يتم بحثه جيدًا”.

-الكحول

أضافت لي: “آثار الكحول على القلب ضارة، فالكحول لا يرفع ضغط الدم فقط ، بل هو مادة “سامة لخلايا عضلة القلب ويمكن أن تلحق الضرر بالقلب”.

المشروبات البديلة لمرضى القلب

فيما يتعلق بالمشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة للقلب، توصي الدكتورة لي بالماء والقهوة والشاي وعصير الخضروات.

أضافت: “للبقاء رطبًا بشكل جيد، نحتاج جميعًا إلى شرب لترين من الماء يوميًا، وأكثر في الطقس الحار”، محذرة من أنه “يتسبب الجفاف في انخفاض حجم الدم ، مما يعني زيادة الأسمولية في الدم… (وبالتالي زيادة الميل إلى تجلط الدم)”.

بالنسبة للقهوة، أوضحت الدكتورة لي، أن “شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا ثبت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

“تم تأكيد ذلك في دراسة حديثة أجريت عام 2022، باستخدام 502521 مريضًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة”، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس” نقلاً عنها.

كيف تعتني بقلبك؟

يوصي موقع “مايو كلينك” أي شخص (مصاب بأمراض القلب أو بدونه) بتعزيز عادات نمط الحياة صحية والحفاظ عليها.

تشمل العادات الصحية تناول “نظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد، وعدم التدخين”.

كما حذر من أن “التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب وخاصة تصلب الشرايين.

واعتبر أن “الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها”.

اقرأ أيضًا:

“لإنعاش الجسم”.. طريقة تحضير مشروب الليمون بالنعناع

لمرضى السكري.. استبدال المشروبات الغازية بالشاي والقهوة يجنبك الوفاة المبكرة!