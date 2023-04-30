وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

تواصل – فريق التحرير:

استقبل وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

المملكة تؤكد دعوتها للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

وأكد وزير الخارجية، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

استمرار عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول

فيما تستمر جهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

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ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطناً سعودياً،

و36 شخصاً من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

كما وصلت قبل قليل سفينة جلالة الملك “الدرعية” إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصاً من الجنسيات التالية: “سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال”.

إجلاء 185 شخصًا من رعايا الدول

الجدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جنسيات مختلفة.

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وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

المملكة تُجلي 5197 شخصًا

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصاً “184 مواطناً سعودياً، ونحو 5013 شخصاً ينتمون لـ 100 جنسية”.

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