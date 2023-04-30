والسعر مفاجأة.. مواصفات قوية في أول حواسيب “oneplus” اللوحية

تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة OnePlus العملاقة والمتخصصة في صناعة الهواتف الستعار عن حاسبها اللوحي الجديد الذي طورته ليكون منافسا لحواسب سامسونغ وهواوي الحديثة المتوسطة الفئة.

5 مميزات أساسية

وقالت الشركة إن OnePlus Pad سيظهر رسميا في الأسواق العالمية ابتداءا من 28 أبريل الجاري وبسعر 479 دولارا تقريبا.

1- يتميز بهيكل مصنوع من مواد ممتازة وزنه 552 غ، كما حصل على شاشة IPS LCD بمقاس 11.6 بوصة ودقة عرضها (2000/2800) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م.

2- سيطرح الحاسب بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وسيعمل بنظام Android مع واجهات OxygenOS 13.1.

3- حصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

4- دعم بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

5- كما حصل على بطارية بسعة 9510 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطاً.

ويأتي “التابلت” بالعديد من الملحقات الخارجية ومنها ما يلي:

– لوحة مفاتيح أنيقة.

– قلم ذكي يمكن من خلاله الرسم والكتابة على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

اقرأ أيضًا:

“OnePlus” تكشف 15 ميزة جديدة في أحدث هواتفها