الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
كيف تتصرف عند اكتشاف أن أحد أفراد أسرتك مدمن للمخدرات؟
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كيف تتصرف عند اكتشاف أن أحد أفراد أسرتك مدمن للمخدرات؟

كيف تتصرف عند اكتشاف أن أحد أفراد أسرتك مدمن للمخدرات؟

كيف تتصرف عند اكتشاف أن أحد أفراد أسرتك مدمن للمخدرات؟
٠٢:٣٦:٣٤ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قد تتفاجأ الأسرة بأن أحد أفرادها مدمن للمخدرات، لكن بيدها أن تمد له حبل النجاة بتدخلها المبكّر، وفقًا لمجلس شؤون الأسرة.

وطالب المجلس في إنفوجراف نشره عبر حسابه في موقع “تويتر” بملاحظة مجموعة من الأعراض والتغيرات كي لايقع ابنك ضحية للمخدرات، وذلك على النحو التالي:

-يصبح أكثر عدوانية

-ينعزل اجتماعيًا وتتغير صداقاته

-يضعف تحصيله الدراسي

-يتغيب بشكل مستمر عن مدرسته أو عمله

-يطلب المال بشكل متزايد وغير مبرر

-تتذبذب علاقاته الأسرية وتتسم بالعدوانية

احذر أن تكون سببًا في وقوع ابنك في المخدرات بسبب:

-تقديم نفسك كقدوة سيئة

-إدمانك للمخدرات

-إهمالك لابنئك

بلغ عن مهربي المخدرات عبر الاتصال على رقم البلاعات التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات 998

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عقوبة حيازة المخدرات

وينص نظام مكافحة المخدرات على أن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تصل للسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كحدٍ أقصى، وفقًا للمادة 38\37 من النظام بهدف الاستعمال أو التعاطي الشخصي بأحوال غير مصرح بها في 13‏/03‏/2023.

ويحدد عقوبة تعاطي المخدرات لِأول مَرة، بمعاقبة كل من يضبط بحوزته مواد مخدرة وَذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالسجن مدة تتراوح بين ستة أَشهر وسنتين كحد أقصى. وَذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 41 من نفس النظام.

كما تشدد هذه العُقوبة في الحالة التي يكون المتعاطي فيها من المكلفين بالرقابة على حيازة المخدرات أو من رجال مكافحة المخدرات أو من له صلة وظيفية بتلك المواد المخدرة، وأيضًا في حَال تعاطى المخدرات أثناء تأديته لعمله.

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