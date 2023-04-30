بالتفاصيل.. حصول مؤسسة تعليمية و54 برنامجًا أكاديميًا على الاعتماد الأكاديمي

تواصل – واس:

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، مؤسسة تعليمية واحدة و54 برنامجًا أكاديميًا خلال شهر أبريل من عام 2023م.

وكذلك تحويل برنامجين في مؤسستين تعليميتين من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”، فيما لم تحصل ثلاثة برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.

كلية الخليج تحصل على الاعتماد المؤسسي

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، حصلت كلية الخليج على الاعتماد المؤسسي “المشروط”، أما على مستوى البرامج الأكاديمية فقد حصلت جامعة أم القرى على الاعتماد الكامل لثلاثة برامج وهي:

1 – بكالوريوس التمريض.

2 – دبلوم التأهيل اللغوي.

3 – بكالوريوس تصميم الأزياء والنسيج.

تسعة برامج تحصل على الاعتماد المشروط

كما حصلت تسعة برامج على الاعتماد المشروط وهي: بكالوريوس العلاج الطبيعي، بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية.

وبكالوريوس الإعلام، بكالوريوس دكتور صيدلي، بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالليث، بكالوريوس الهندسة الصناعية بالقنفذة، وبكالوريوس هندسة التشييد بالقنفذة.

وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حصل برنامجين على الاعتماد الكامل وهي: الماجستير في المناهج وطرق التدريس، والدكتوراه في المناهج وطرق التدريس.

برامج أكاديمية تحصل على الاعتماد المشروط

كما حصلت ثلاثة برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط وهي: بكالوريوس الجرافيكس والوسائط المتعددة، بكالوريوس الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وبكالوريوس الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

في حين حصلت ثلاثة برامج أكاديمية في جامعة الملك سعود على الاعتماد المشروط وهي: ماجستير علوم التصميم العمراني، ماجستير علوم التخطيط العمراني، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية.

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كما حصلت أربعة برامج في جامعة الملك عبدالعزيز على الاعتماد المشروط، وهي بكالوريوس العمارة، بكالوريوس الجيوماتكس، بكالوريوس الرياضيات، وبكالوريوس الإحصاء.

فيما حصل برنامج أكاديمي واحد في جامعة الملك فيصل على الاعتماد المشروط وهو بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

الاعتماد الكامل لـ 4 برامج في جامعة القصيم

أما في جامعة القصيم فقد حصلت أربعة برامج على الاعتماد الكامل وهي بكالوريوس دكتور طب، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، بكالوريوس الهندسة المدنية، بكالوريوس الهندسة الكهربائية.

في حين حصلت ثلاثة برامج على الاعتماد المشروط وهي بكالوريوس الإحصاء، بكالوريوس الرياضيات، وبكالوريوس الفيزياء.

برنامجين في جامعة حائل على

كما حصل برنامجين في جامعة حائل على الاعتماد الكامل وهي بكالوريوس التمريض، وبكالوريوس الرياضيات.

فيما حصلت ستة برامج على الاعتماد المشروط وهي بكالوريوس هندسة البرمجيات، بكالوريوس المحاسبة، بكالوريوس الإدارة، بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، بكالوريوس العلاج الطبيعي، وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان.

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في حين حصلت أربعة برامج في جامعة الجوف على الاعتماد المشروط وهي ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، بكالوريوس الصيدلة، بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي والشبكات، وبكالوريوس علوم الحاسب.

وحصل برنامج أكاديمي واحد بجامعة تبوك على الاعتماد المشروط وهو بكالوريوس الطب والجراحة.

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في حين حصلت ثلاثة برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط بجامعة الحدود الشمالية وهي بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، وبكالوريوس علوم الحاسب.

كما حصلت ستة برامج أكاديمية على الاعتماد ” المشروط ” وهي: دبلوم اللغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبكالوريوس علوم الحاسب بجامعة شقراء.

وماجستير الإدارة والقيادة في التمريض بجامعة المجمعة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية بجامعة المجمعة، وماجستير إدارة الأعمال بجامعة دار الحكمة، وبكالوريوس التمريض بكلية محمد المانع للعلوم الطبية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وجرى تحويل برنامجين أكاديميين من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي:

ماجستير اللغويات التطبيقية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى أبريل 2028م، وبرنامج بكالوريوس الإدارة المالية والبنوك في جامعة دار العلوم حتى أغسطس 2028م.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة.

وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل.

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وذلك للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

يُذكر أن مركز “اعتماد” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي. ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة.