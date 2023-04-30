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شاهد.. ماذا قال “زرنكار” ردًا على إنقاذ المملكة للرعايا الإيرانيين بالسودان

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شاهد.. ماذا قال “زرنكار” ردًا على إنقاذ المملكة للرعايا الإيرانيين بالسودان

شاهد.. ماذا قال “زرنكار” ردًا على إنقاذ المملكة للرعايا الإيرانيين بالسودان

شاهد.. ماذا قال “زرنكار” ردًا على إنقاذ المملكة للرعايا الإيرانيين بالسودان
٠٢:١٠:٠٣ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى المملكة، حسن زرنكار عن شكره لحكومة المملكة على قيامها بإخلاء عدد من مواطني بلاده من السودان.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزير الخارجية وموظفيها في مكتب جدة، للتعاون معنا ومساعدتنا في جلب مواطنينا من السودان إلى جدة وكذلك إرسالهم من مطار جدة الدولي إلى مطار طهران”.

وتابع: “نحن سعداء لأن اليوم هناك 65 مواطنًا إيرانيًا يتمتعون بصحة جيدة وهم في طريقهم إلى إيران”.

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نقل 65 إيرانيًا من الخرطوم إلى طهران عبر جدة

ونفلت المملكة 65 إيرانيًا من الخرطوم مرورًا بـ بورتسودان، وصولاً إلى جدة، وذلك في إطار جهودها لإخلاء مواطنيها والرعايا الأجانب من السودان.

ورحب اللواء الطيار أحمد الدبيس، قائد المنطقة الغربية بالمملكة، بالقائم بالأعمال الإيراني لحظة وصوله إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان قائلا: “أهلاً وسهلاً..الله يحييك.. الساعة المباركة لما تيجون عندنا، الله يحييكم”، حيث وجه زرنكار الشكر لقائد المنطقة الغربية.

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اللواء الدبيس: أنتم أهلنا

ورد اللواء الدبيس بالقول:” أبدًا.. أنتم أهلنا، وفي مملكة الإنسانية وأصدقاء لنا..إقامة سعيدة في بلدنا،

وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع، الاهتمام بكم وتقديم كل ما تحتاجوه، أهلا وسهلا”.

كما رحب اللواء عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبد الله بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار.

وأجلت المملكة أكثر من خمسة آلاف من مواطنيها ورعايا دول أخرى بحرًا وجوًا إلى مدينة جدة، بعد إجلائهم من السودان،

في ظل المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسبوعين.

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