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“Haval” تكشف عن 5 مواصفات قوية لأحدث سياراتها في السوق (صور)

“Haval” تكشف عن 5 مواصفات قوية لأحدث سياراتها في السوق (صور)

“Haval” تكشف عن 5 مواصفات قوية لأحدث سياراتها في السوق (صور)
٠١:٥٨:٣٨ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكلاء شركة “Haval” أن الشركة تتجه لطرح أحدث سياراتها وأجملها في موسكو بمواصفات جيدة جدا.

وتعد سيارات Haval M6 من بين أهم المنافسين بين مركبات الكروس أوفر المتوسطة الحجم.

وتحديدا فإن النسخة الأخيرة من السيارة تتمتع بمواصفات قوية وخاصة أنها قليلة في استهلاك الوقود.

5 مواصفات قوية

ومن أهم المميزات التي تتمتع بها السيارة ما يلي:

1- ستأتي نسخة M6 التي ستطرح في روسيا بهيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 172 سم، لتتنافس مركبات Mitsubishi Outlander و Toyota RAV4 المطروحة حاليا.

2- حصلت هذه المركبات على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وتقنية ESP، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات خلفية.

3- أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة يمكن التحكم بها عبر المساعدات الصوتية.

4- ستأتي نسخها التي ستظهر في الأسواق الروسية بنظام دفع أمامي، وعجلات بمقاس 17 إنشا.

5- كما تأتي أيضا بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 و143 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

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الكلمات الدلالية:
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