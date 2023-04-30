تحمل رعايا أجانب.. سفينة جلالة الملك الدرعية تصل ميناء جدة

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وصلت سفينة جلالة الملك الدرعية قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، حيث دخلت القاعدة وهي تحمل على متنها 52 من رعايا عدة دول.

يأتي هذا استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصًا من جنسيات مختلفة حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة “أمانة”.

بث مباشر | وصول سفينة جلالة الملك الدرعية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية https://t.co/vCqPBT0hxG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

المملكة تُجلي 4879 شخصًا من السودان

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصاً “139 مواطناً سعوديًا، ونحو 4738 شخصًا ينتمون لـ 96 جنسية”.

مسلحون ينهبون سيارات الإسعاف

وكشف الهلال الأحمر السوداني، أن مجموعات مسلحة قامت بنهب سيارات الإسعاف في أم درمان.

حركة نزوح واسعة من الخرطوم

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت حركة نزوح واسعة من الخرطوم، وأنه يتواصل مع طرفي الصراع من أجل نقل الجرحى والجثث.

أعداد النازحين داخليا تزداد بشكل كبير

وأضاف أن الاشتباكات في بعض أحياء الخرطوم تعرقل جهود الكوادر الطبية، وأن أعداد النازحين داخليا تزداد بشكل كبير.

الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثيًا

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه من الوضع الإنساني في السودان، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثيًا.

ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 528 والإصابات 4599

وأكدت وزارة الصحة السودانية أنها لا تستطيع الوصول إلى الكثير من الممرات الآمنة، وأن الحاجة أصبحت ماسة إلى توفير معدات العمليات الجراحية، مؤكدة ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 528 و 4599 جريحًا.

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