“منشآت” تحصل على ثلاث شهادات آيزو عالمية في عددٍ من الأنظمة

تواصل – واس:

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على ثلاث شهادات آيزو عالمية، شملت:

1 – نظام إدارة الجودة ISO 9001.

2 – نظام إدارة التعامل مع الشكاوى ISO10002.

3 – نظام إدارة المعرفة ISO 30401؛ نظير تحقيق المتطلبات اللازمة للحصول عليها.

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يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات بشكل متكامل وبدقة وكفاءة عاليتين من خلال:

1 – تطبيق أعلى المعايير العالمية، الذي يعكس دور تبني منشآت لثلاث أنظمة بتطبيق.

2 – تعزيز ممارسات الجودة وتوثيق جميع العمليات والإجراءات من خلال نظام إدارة الجودة.

3 – تحسين وحصر المعارف والأصول والاستفادة منها من خلال نظام إدارة المعرفة.

4 – تعزيز رضا المستفيدين ورفع كفاءة وآلية معالجة الشكاوى من خلال نظام إدارة التعامل مع الشكاوى.

رفع مستوى التميز المؤسسي والجودة

وتعتزم “منشآت” من خلال الحصول على الشهادات إلى مواصلة رحلة التطوير من خلال المشاريع والمبادرات النوعية التي ترفع مستوى التميز المؤسسي والجودة للإسهام برفع كفاءة الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الهيئة.