الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠١:١٥:٤٧ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول النظام وقواعد البيانات:

* المؤهلات والخبرات:

– الإلمام بالبنية التحتية للشبكة والبروتوكولات

– القدرة على العمل بشكل جيد في بيئة الفريق

– مهارات ممتازة في حل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل

– القدرة على تحديد أولويات المهام والعمل تحت الضغط

– معرفة قوية بأنظمة التشغيل ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة

– تجربة تقنيات المحاكاة الافتراضية (VMware ، Hyper-V) ميزة إضافية.

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

– معرفة قوية بأنظمة إدارة قواعد البيانات ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة

* طريقة التقديم:

 أوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – (اضغط هنا).

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إنفاذ الرياض درجة البكالوريوس مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة

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