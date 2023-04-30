رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مسؤول النظام وقواعد البيانات:
* المؤهلات والخبرات:
– الإلمام بالبنية التحتية للشبكة والبروتوكولات
– القدرة على العمل بشكل جيد في بيئة الفريق
– مهارات ممتازة في حل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل
– القدرة على تحديد أولويات المهام والعمل تحت الضغط
– معرفة قوية بأنظمة التشغيل ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة
– تجربة تقنيات المحاكاة الافتراضية (VMware ، Hyper-V) ميزة إضافية.
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
– معرفة قوية بأنظمة إدارة قواعد البيانات ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة
* طريقة التقديم:
أوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).