رابط التقديم.. “إنفاذ” يُعلن توفير وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مسؤول النظام وقواعد البيانات:

* المؤهلات والخبرات:

– الإلمام بالبنية التحتية للشبكة والبروتوكولات

– القدرة على العمل بشكل جيد في بيئة الفريق

– مهارات ممتازة في حل المشكلات والاهتمام بالتفاصيل

– القدرة على تحديد أولويات المهام والعمل تحت الضغط

– معرفة قوية بأنظمة التشغيل ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة

– تجربة تقنيات المحاكاة الافتراضية (VMware ، Hyper-V) ميزة إضافية.

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

– معرفة قوية بأنظمة إدارة قواعد البيانات ، بما في ذلك التثبيت والتكوين والصيانة

* طريقة التقديم:

أوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).