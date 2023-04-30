” Great Wall” تطرح أحدث سياراتها المنافسة بقوة لـ F-150 (صور)

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كشفت Great Wall عن طرح سيارة بيك آب كبيرة متطورة في روسيا، صنفها الكثيرون كمنافس قوي لسيارات F-150 من فورد.

السيارة الجديدة والمسماة بـ GWM Poer KingKong تباع حاليا لدى وكلاء علامة Haval التجارية، وبنسختين مجهزتين بمحركات ومواصفات مختلفة.

7 مميزات

وحصلت السيارة على العديد من المميزات من بينها ما يلي:

1- النموذج الأول حصل على محركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ويستهلك هذا المحرك 9.4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

2- أما النموذج الثاني فحصل على محرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا ويستهلك 11.7 ليتر من الوقود لكل 100 كلم، وخزان الوقود فيه جاء بسعة 78 ليترا.

3- مقصورة مجهزة بصفين من المقاعد، وهيكل بطول 5 أمتار و64 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 181 سم، أما الصندوق الخلفي لهذه السيارات فيمكنه نقل حمولة تزن 975 كلغ تقريبا.

4- واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية كبيرة في منتصفها، وشاشة قبالة السائق.

5- جهّزت بأنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

6- حصلت كذلك على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات مثبتة على المرايا الجانبية.

7- تطرح هذه السيارات في روسيا مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، ونظام دفع رباعي، وأسعارها تبدأ من مليونين و800 ألف روبل.

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