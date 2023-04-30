مجددًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، مجددًا، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك برفقة عضو الكنيست السابق ايهودا غليك.

وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بأريحا، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية على منازل الفلسطينيين.

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في السياق ذاته، يواصل الاحتلال حصاره لمناطق الأغوار لليوم 23 على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين على مداخلها.

وذلك وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة استمرار الحصار، الذي كبد المزارعين في هذه المنطقة الخصبة خسائر فادحة.

مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون غرب نابلس

كما أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تكسير أشجار زيتون في أراضي دير شرف غرب نابلس.

وحسب وكالة “وفا”، فقد قام مستوطنون بتكسير 155 شجرة زيتون، حيث اقتلع وكسر المستوطنون الأشجار مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا لليوم التاسع

واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، بحواجزها العسكرية، لليوم التاسع.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مداخل ومخارج أريحا ومخيميها بحواجز عسكرية، حيث يتعمد الجنود تأخير المواطنين وتفتيش مركباتهم والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما يتسبب بإعاقة حركتهم.

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وتقيم قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا “هيئة التدريب” و”المعرجات”، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي “البوابة الصفراء”.

يذكر أن قوات الاحتلال انتهجت مؤخرًا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كعقاب جماعي.