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شرطة الباحة تطيح بشخص تعمد صدم سيارات في الطريق العام (فيديو)
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شرطة الباحة تطيح بشخص تعمد صدم سيارات في الطريق العام (فيديو)

شرطة الباحة تطيح بشخص تعمد صدم سيارات في الطريق العام (فيديو)

شرطة الباحة تطيح بشخص تعمد صدم سيارات في الطريق العام (فيديو)
٠١:١٣:٢٦ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة قلوة في منطقة الباحة على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبة بتهور وصدم مركبات في طريق عام ولم يتوقف.

وتبين من إجراء الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الصورة

وأظهر المقطع الذي تم تداوله، مركبة تسير بسرعة عالية، بينما تصطدم بسيارات أخرى دون توقف.

عقوبة الدهس العمد 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بهما معًا كل من ارتكب حادثًا مروريًا تسبب في إصابة فرد مدة الشفاء 15 يومًا.

وكل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتبين أو بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين..وذلك مع مراعاة ما يتقرر للحق الخاص.

نصت المادة 62 من نظام المرور وتعديلاته على أن يتم سجن كل مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة التي تنتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته، بالسجن مدة لا تتجاوز 4 أربع سنوات. وبغرامة مالية لا تتجاوز مئتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت التعديلات على أنه في حالة إصابة شخص في حادث طريق تورطت فيه مركبة واحدة أو أكثر ونتج عن الإصابة إعاقة مؤقتة أو جزئية للمجني عليه أو فقدان وعي الضحية، يعاقب المدان بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أو بكلتا العقوبتين.

كما يتم بيع السيارات التي تسببت في حادث بالمزاد العلني، وذلك بعد انتهاء التسعين يومًا الأولى، ثم تودع الأموال لدى سلطة الدولة على أموال القصر.

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