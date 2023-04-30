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مرت خمسة أشهر فقط منذ أن ظهرت لأول مرة أداة الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم “شات جي بي تي”.

يتيح البرنامج الذي طورته شركة “أوبن آي إيه”، الوصول الفوري إلى المعلومات المتعمقة حول أي موضوع تقريبًا، في جمل محادثة كاملة، بصوت يشبه صوت الإنسان.

وبحثت دراسة جديدة عن الإجابة على التساؤل: عندما يتعلق الأمر بتزويد المرضى بمعلومات طبية عالية الجودة – وتقديمها بتعاطف وتفهم – من يقدمها بشكل أفضل: شات جي بي تي أو الطبيب؟

ردود الأطباء والذكاء الاصطناعي

وبعد مقارنة ردود الأطباء والذكاء الاصطناعي مع ما يقرب من 200 سؤال طبي، خلص فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية إلى أن ما يقرب من 80 في المئة من الإجابات من شات جي بي تي كانت أكثر دقة ودقة وتفصيلاً من تلك التي شاركها الأطباء.

وفي حين تم الحكم على أقل من 5 في المئة من ردود الأطباء على أنها “متعاطفة” أو “متعاطفة للغاية”، ارتفع هذا الرقم إلى 45 في المئة للإجابات التي قدمها الذكاء الاصطناعي، وفق النتائج التي نشرت على دورية “جاما إنتيمال ميديسن”.

وقال قائد الدراسة جون آيرز، من جامعة كاليفورنيا: “للمرة الأولى، قمنا بمقارنة استجابات الذكاء الاصطناعي والأطباء برسائل المريض نفسها، وفاز الذكاء الاصطناعي بأغلبية ساحقة”.

وشدد على أن “هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل طبيبك. ولكن هذا يعني أن الطبيب الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي يمكنه الرد على المزيد من الرسائل باستجابات عالية الجودة ومزيد من التعاطف”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

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شات جي بي تي: المشورة والتعاطف؟

في أحد الأمثلة المذكورة في الدراسة، سُئل الذكاء الاصطناعي عن خطر الإصابة بالعمى بعد تعرض لرذاذ من المبيض.

أجاب شات جي بي تي: “يؤسفني سماع أن المبيض قد تناثر في عينك”، وأوصى بشطف العين بالماء النظيف أو بمحلول ملحي في أسرع وقت ممكن.

وأكد الروبوت في إجابته، أنه “من غير المحتمل أن تصاب بالعمى بسبب تناثر المبيض في عينك. لكن من المهم العناية بالعين والتماس العناية الطبية إذا لزم الأمر لمنع المزيد من التهيج أو الضرر”.

في المقابل، أجاب أحد الأطباء على السؤال بهذه الطريقة: “يبدو أنك ستكون بخير. يجب غسل العين في أي وقت تحصل فيه على مادة كيميائية أو جسم غريب في العين. يمكنك أيضًا الاتصال بمركز مكافحة السموم 1-800-222-1222”.

وأشار الباحثون إلى أن جائحة كوفيد – 19 دفعت عددًا متزايدًا من المرضى إلى البحث عن رعاية صحية افتراضية.

وشهد الأطباء زيادة ملحوظة ومستمرة في رسائل البريد الإلكتروني والنصوص ورسائل عبر بوابة المستشفى من المرضى الذين يحتاجون إلى المشورة الصحية.

من أجل تحليلهم، سعى الباحثون إلى أخذ عينات عشوائية من الأسئلة الطبية التي تم نشرها بالفعل في منتدى “أسك دوكس” على منصة التواصل الاجتماعي “ريديت”.

يضم المنتدى المفتوح أكثر من 450 ألف عضو يلجأون إليه بانتظام للحصول على إجابات خاضعة للإشراف من الأطباء المعتمدين.

تضمنت الأسئلة مخاوف بشأن ما إذا كان ابتلاع عود الأسنان يمكن أن يكون قاتلاً؟؛ ماذا تفعل حيال تورم الرأس بعد الاصطدام بقضيب فولاذي؟؛ وكيفية التعامل مع السعال المستمر؟.

وإجمالاً، تم استبعاد 195 عملية تبادل حقيقية بين المريض والطبيب من الموقع. تم طرح الأسئلة الأصلية مرة أخرى على شات جي بي تي.

ثم تم تقديم ردود كل من الأطباء وشات جي بي تي إلى مجموعات من ثلاثة متخصصين مرخصين في الرعاية الصحية ، تم اختيارهم بشكل مختلف من مجالات طب الأطفال وطب الشيخوخة والطب الباطني والأورام والأمراض المعدية والطب الوقائي.

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علامات عالية للدقة

النتيجة: تم اعتبار ما يقرب من 8 من كل 10 مرات إجابات آلية الذكاء الاصطناعي ذات جودة إجمالية أعلى من المعلومات التي شاركها سابقًا الأطباء الذين استجابوا لمنتدى وسائل التواصل الاجتماعي.

على وجه التحديد، كانت إجابات شات جي تي أطول – من 168 إلى 245 كلمة – من إجابات الأطباء ، والتي كانت من 17 إلى 62 كلمة.

علاوة على ذلك ، كانت نسبة استجابات الروبوت المصنفة إما “بجودة جيدة” أو “جودة جيدة جدًا” أعلى بأربع مرات تقريبًا من نسبة الأطباء الذين يستجيبون عبر الإنترنت.

كانت فجوة التعاطف – لصالح شات جي بي تي – أكثر وضوحًا، حيث توصلت اللجنة إلى أن استجابات الذكاء الاصطناعي كانت أكثر عرضة بنحو 10 مرات لأن تكون “متعاطفة” أو “متعاطفة للغاية” من تلك الخاصة بالأطباء عبر الإنترنت.