وعقوبات مختلفة.. تنفيذ 100 ألف زيارة رقابية وإغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة

تواصل – واس:

كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية.

106647 زيارة رقابية ميدانية

وأكدت أنها نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 106647 زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م،

استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى:

1 – رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية.

2 – التأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها:

– توفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

– الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية.

– آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة.

عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية

وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 2567 عقوبة، منها 196 رصدت على فئة المستشفيات،

و 1267 على المجمعات الطبية، و 941 على الصيدليات، و 163 على المؤسسات الصحية الأخرى.

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كما نفّذت 69 قراراً يتضمن إغلاق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت مستشفى واحد ، و56 مجمعاً طبياً ، و3 صيدليات، و9 مؤسسات صحية أخرى.

تنفيذ 622 قرارَ عقوبة

فيما جرى تنفيذ 622 قرارَ عقوبةٍ صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6657 مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية،

والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة.

الغرامة تصل إلى 300 ألف ريال

وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة،

وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.

وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني.

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وتحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين،

مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى.

بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.