قبل حدوث ما لايحمد عقباه.. 8 علامات على الإصابة بسكتة دماغية وشيكة

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السكتة الدماغية هي واحدة من أخطر المشاكل الصحية القاتلة، وتحدث عندما يتوقف، أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ مما يحرم أنسجة الدماغ من الأكسجين الضروري جدًا ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

ووفقًا لـ أليكسيس كولودزيج، المدير التنفيذي لجمعية السكتات الدماغية الخيرية ببريطانيا: “تحدث السكتة الدماغية عندما يُحرم الدماغ من الأكسجين – إما بسبب جلطة توقف تدفق الدم، أو نزيف. بمجرد أن يفقد الدماغ الأكسجين، تبدأ الخلايا في الموت وتفقد كل منطقة بالمخ الوظيفة المسؤولة عنها”.

وأضاف: “نظرًا لأن الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، فإن كل سكتة دماغية تبدو مختلفة حسب مكانها وحجمها، مما يعني وجود مجموعة واسعة من الأعراض وقد يكون من الصعب تشخيص السكتة الدماغية”، بحسب صحيفة “ذا صن”.

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وتؤثر السكتات الدماغية على جميع الأعمار ويمكن أن تحدث في الرحم. لكن الشيخوخة هي أكبر عامل خطر، وتزداد فرص الإصابة بسكتة دماغية مع كل عام من العمر – وتكون في أعلى مستوياتها لدى من تتراوح أعمارهم بين 65 و 70 عامًا أو أكبر.

وغالبًا ما تظهر علامات السكتة الدماغية على جانب واحد من الجسم، اعتمادًا على مكان حدوث السكتة الدماغية في الدماغ.

والتصرف بسرعة عند ظهور العلامات – والانتقال للمستشفى للحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن، في غضون ساعات – هي أفضل الطرق لإنقاذ الأرواح وتحسين فرص الشفاء.

ضغط الدم

أضاف ألكسيس أن ضغط الدم هو أحد أكبر العلامات التحذيرية التي تشير إلى تعرض الشخص للخطر.

وأشار إلى أن “ارتفاع ضغط الدم يسبب 50 في المائة من السكتات الدماغية، لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها بسهولة أكبر. لكن فحص ضغط الدم سيساعد على معرفة ما إذا كنت في خطر”.

ولايستطيع الكثير من الناس التعرف على الرجفان الأذيني – وهو عدم انتظام ضربات القلب، ولكن يمكن اكتشافه في الفحص الطبي – حيث يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمقدار خمس مرات.

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وأوضح ألكسيس، أن “معدل الوفيات من السكتات الدماغية يتناقص بفضل التحسينات في العلاج، ومعرفة الناس بالأعراض”.

“لكن عدد الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية يتزايد لأننا نعيش الآن لفترة أطول. نشهد اتجاهًا أكثر إثارة للقلق في عدد السكتات الدماغية لدى الأشخاص في سن العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا – وخاصة الرجال”، وفق قوله.

“ربما يرجع هذا إلى العديد من عوامل الخطر المجتمعية نفسها – مثل عدم ممارسة النشاط الكافي، وسوء التغذية، والتدخين والكحول – التي ترتبط أيضًا بمشكلات صحية كبيرة أخرى”، بحسب تحذير المدير التنفيذي لجمعية السكتات الدماغية الخيرية ببريطانيا.

أهم علامات السكتة الدماغية

فيما يلي العلامات الثلاث، بالإضافة إلى خمس علامات أخرى يجب عليك التحقق منها، وفقًا لجمعية السكتة الدماغية.

-تدلى الوجه. أكثر ما يمكن ملاحظته من جهة، خاصة إذا حاول الشخص الابتسام، وظهر فجأة.

-رفع الذراع أو القدم. اطلب من شخص ما رفع ذراعيه لبعض الوقت. قد يمنعه السكتة الدماغية من القدرة على تحريك ذراع أو ساق.

-الكلام. التداخل في الكلام هو من الأعراض الأكثر شيوعًا لدى مرضى السكتة الدماغية، فقد يعانون فجأة في إيجاد الكلمات الصحيحة.

-الرؤية المشوشة. يمكن أن تكون الرؤية المشوشة أو المزدوجة أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما علامة على الإصابة بسكتة دماغية.

-الارتباك. يمكن أن يشير فقدان الذاكرة أو الارتباك الحاد والمفاجئ إلى الإصابة بسكتة دماغية.

-انعدام التوازن. يمكن أن يشير السقوط المفاجئ أو ظهور الدوخة أو الدوار إلى حدوث نزيف أو جلطة في الدماغ.

-صعوبة البلع. من غير المحتمل أن تكون هذه علامة على حدوث سكتة دماغية من تلقاء نفسها. إذا حدث هذا بجانب أحد الأعراض الأخرى، فيجب فحصه من قبل الطبيب.

-الخدر. فقدان الشعور، أو الشعور بالضعف، وعادة ما يكون ذلك في جانب واحد.