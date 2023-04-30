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سارع بالتقديم.. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطرح وظائف شاغرة

سارع بالتقديم.. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطرح وظائف شاغرة

سارع بالتقديم.. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطرح وظائف شاغرة
١١:٣٠:٥٤ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توفر أكثر من 100 وظيفة أكاديمية على رتبـتي “معيد” و”محاضر”.

وأوضحت أنه يمكن شغلها عن طـريق نقل الخدمات، واشترطت، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:

1 – الطب.

2 – العلوم.

3 – الهندسة.

4 – الإعلام والاتصال.

5 – الاقتصاد والعلوم الإدارية.

 6 – علوم الحاسب والمعلومات.

* الشروط الأساسية لنقل الخدمات على رتبة معيد ومحاضر:

* أولاً:

الشروط الأساسية لنقل الخدمات على رتبة معيد:

–  أن يكون المتقدم مواطنًا.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا طبيًا.

– عدم وجود ما يخل بسلامة التوجه والفكر والمنهج.

– أن تكون دراسة المتقدم أو المتقدمة في مرحلة البكالوريوس انتظامًا.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن (29) سنة هجرية عند الإعلان.

– أن يجتاز المقابلات اللازمة للنقل، وأي شروط أخرى يحددها القسم والكلية.

إرفاق تعريف من جهة العمل موضحاً به المرتبة أو المستوى الوظيفي أو الرتبة العلمية.

– ألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً، إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على مؤهل معادل في المملكة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

* ثانيًا:

الشروط الأساسية لنقل الخدمات على رتبة محاضر:

 أن يكون المتقدم مواطنًا.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا طبيًا.

عدم وجود ما يخل بسلامة التوجه والفكر والمنهج.

 ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن (34) سنة هجرية عند الإعلان.

أن يجتاز المقابلات اللازمة للنقل، وأي شروط أخرى يحددها القسم والكلية.

أن تكون دراسة المتقدم أو المتقدمة في مرحلة البكالوريوس والماجستير انتظامًا.

إرفاق تعريف من جهة العمل موضحاً به المرتبة أو المستوى الوظيفي أو الرتبة العلمية.

أن تنطبق على المتقدم أو المتقدمة مواد اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً، إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على مؤهل معادل في المملكة العربية السعودية إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

  أن يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل في قطاع حكومي خاضع لنظام الخدمة المدنية وإرفاق بيان خدمة من منصة مسار في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

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