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خطوتان لتحديث جواز السفر إلكترونيًا عبر “أبشر”
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خطوتان لتحديث جواز السفر إلكترونيًا عبر “أبشر”

خطوتان لتحديث جواز السفر إلكترونيًا عبر “أبشر”

خطوتان لتحديث جواز السفر إلكترونيًا عبر “أبشر”
١٢:٠٤:٣٩ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر” عن طريقة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا.

وقالت إن ذلك يتم عبر عدة مراحل وهي كالتالي:

1- الدخول عبر المنصة ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها بدأت بإتاحة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية «أبشر»، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

خطوات الاستفادة من هذه الخدمة

وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال:

1 –  الدخول إلى منصة أبشر.

2 – اختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات.

3 – ثم اختيار دفع رسوم جديدة.

4 – تحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد.

5 – ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها إصدار «جواز سفر، تجديد جواز سفر».

6 – ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر.

7 – اختيار طريقة الدفع بالطرق المتاحة، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية المتاحة.

الخدمة تأتي امتدادًا للتحول الرقمي

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي امتدادًا للتحول الرقمي في خدمات المديرية العامة للجوازات وتسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

اقرأ أيضًا:

عبر «أبشر».. «الجوازات» تتيح سداد رسوم خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني

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الكلمات الدلالية:
أبشر السعودية المملكة جواز السفر

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