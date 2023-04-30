توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف دفعة مايو

تواصل – فريق التحرير:

نوه حساب المواطن إلى أن الدفعة 66 لم يتم إيداعها بعد في حسابات المستفيدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدورها في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ظهور عبارة “غير مستحق لتجاوزك الحد” عند الاستعلام عن الأهلية، علمًا بأن راتبه تقاعدي ولادخل آخر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ “16-4-2023” وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو””.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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دفعة شهر مايو

وكشف حساب المواطن في تنويه سابق عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.