البدء في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية لحج 1444هـ

تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية، التي يجب على جميع العاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة الحصول عليها لحج عام 1444هـ.

شروط الحصول على الشهادة الصحية الموسمية

وأوضحت أنه يمكن الحصول على الشهادة الصحية الموسمية من خلال التقديم عبر منصة “بلدي”، وذلك اعتبارًا من 1444/10/06هـ حيث يشترط:

1 – الحصول على الشهادة خلو العامل من أي أمراض.

2 – إجراء التحاليل اللازمة التي تثبت ذلك من خلال أحد مراكز فحص العمالة المعتمدة.

وأضافت أن الأمانة اعتمدت حوالي 40 مركزًا صحيًا في مختلف نواحي مكة المكرمة، وذلك تسهيلاً للراغبين في الحصول على الشهادة.

اقرأ أيضًا:

حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار

كما يجب اجتياز برنامج التثقيف الصحي والاختبار المخصص لذلك.

مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع من البرامج التثقيفية، منها ما يتعلق بسلامة الغذاء، والحلاقة أو الصحة العامة.

الشهادة سارية حتى نهاية شهر 12 لعام 1444هـ

وهو برنامج إلزامي للحصول على الشهادة الصحية التي تخول صاحبها ممارسة أي عمل يتعلق بالصحة العامة خلال موسم الحج، وستكون الشهادة سارية حتى نهاية شهر 12 لعام 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

وزارة الحج والعمرة تعلن عن برنامج التوظيف الموسمي لحملة كافة المؤهلات

وبينت أن التدريب سيكون في مركز مخصص ومجهز أعدته الأمانة لهذا الغرض، والمتمثل في مركز التثقيف والتأهيل الصحي للعاملين بالحج بالكعكية.

تقديم أفضل الخدمات الصحية

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم هذه الخدمات الصحية وخدمات الغذاء والخدمات المتعلقة بالصحة العامة بشكل آمن وصحي، وسلامة ضيوف الرحمن ولتقديم أفضل الخدمات لهم.