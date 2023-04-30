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لطلاب الثانوية.. إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج التعريفي من مبادرة نبيه بالقصيم
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لطلاب الثانوية.. إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج التعريفي من مبادرة نبيه بالقصيم

لطلاب الثانوية.. إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج التعريفي من مبادرة نبيه بالقصيم

لطلاب الثانوية.. إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج التعريفي من مبادرة نبيه بالقصيم
١١:٠٩:٠٤ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم القصيم أن “التوجيه الطلابي” أطلق المرحلة الرابعة للبرنامج التعريفي من مبادرة نبيه، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

وأكدت إدارة التوجيه والإرشاد أنها أطلقت مبادرة “نبيه” للتعليم العام، من خلال إقامة ورش توعوية.

تعزيز مهارات التفكير الناقد

وقالت إنها تهدف لتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب وتعريفهم بأساليب الرفض، وتدريبهم على المهارات الحياتية وتعزيزها لديهم.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لرفع الوعي لديهم الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.

إضافة إلى أساليب إغرائهم بالمخدرات والإسهام في التحصين والحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات بين الطلاب والطالبات.

أهم أهداف مبادرة نبيه

وأشارت إلى أن مبادرة “نبيه” تنطلق من أهمية تحقيق الأهداف ومن ذلك:

1 – تعزيز القيم والمهارات لدى الطلبة.

2 – تعريف الطلبة بأساليب الرفض.

3 – الاتصال ومهارات التفكير الناقد.

4 – تدريبهم على المهارات الحياتية.

5 – إكساب الطلاب مهارات السلوك التوكيدي.

6 – تعزيز قدراتهم الخاصة في مواجهة المشكلات.

7 – حماية أنفسهم ومجتمعهم من المخاطر المحتملة.

8 – تأهيل الطلبة لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم وفق رؤية المملكة.

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الكلمات الدلالية:
التوجيه الطلابي الثانوية القصيم المرحلة الرابعة مبادرة «نبيه» وزارة اتعليم

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