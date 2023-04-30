40 درجة في الأحساء.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في الأحساء، و39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في الصمان والخرج.

وسجل 37 في شرورة وحفر الباطن والدمام، و36 في التنهات، و 35 درجة في جدة ووادي الدواسر والقنفذة، و34 درجة في المدينة المنورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 8 والقريات 9 درجات مئوية.

العلا وتبوك 13 و والباحة وأبها 14 درجة.

عرعر وحائل 15 وسكاكا 16وبريدة والوجه 17 درجة.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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