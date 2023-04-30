تمهيدًا لإرساله للفضاء.. أول معاق في العالم يقوم برحلة طيران تنعدم فيها الجاذبية

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خاض البريطاني جون ماكفول، تجربة فريدة من نوعها كأول معاق في العالم يقوم برحلة طيران تنعدم فيها الجاذبية.

وشوهد جون ماكفول (41 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال، في مقطع فيديو جديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهو يعاني من انعدام الوزن لأول مرة على متن الطائرة المعروفة باسم “الطيران المكافئ”.

وبترت ساق ماكفول اليمنى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية في تايلاند في عام 2000، وتم تركيب طرف اصطناعي له، ويعمل حاليًا مع وكالة الفضاء الأوروبية للتحقيق في كيفية تأثير مثل هذه الإعاقة على مهمة في الفضاء.

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الرحلات الجوية المكافئة

وتعمل الرحلات الجوية المكافئة على خلق حالة من انعدام الجاذبية في الطائرة عن طريق التناوب بين الأقواس الصاعدة والهابطة، التي تتخللها رحلة مستوية.

وقال ماكفول إنه لاحظ اختلافات في ساقه في الجاذبية المنخفضة مقارنة بساقه على الأرض.

قد تكون ساقه الاصطناعية ذات تقنية عالية جدًا بالنسبة لبيئة الجاذبية المنخفضة، لذلك إذا ذهب إلى الفضاء، فمن المحتمل أن يحتاج إلى تعديلات، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

أضاف: “أنا أتجول وساقي مستقيمة، لأن الجاذبية ليست موجودة، لذلك يصعب علي أن أستدير بسرعة، لأن ساقي لا تريد الانحناء”.

وتابع” “لقد اعتدت للتو على ذلك وأعمل على كيفية تحريك نفسي في “زيورو جي”، لكن كل قطع مكافئ يمثل فرصة للتعلم”.

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رحلة تحد

وفقد ماكفول ساقه اليمنى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، لكنه تعلم الركض مرة أخرى وأصبح في النهاية عداءً محترفًا.

حصل على ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2008 في بكين من بين جوائز أخرى، قبل تقاعده لمتابعة دراساته الطبية في جامعة كارديف.

في العام الماضي، تم اختياره للمشاركة في مشروع تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، يبحث في أي تحديات محتملة لنقل شخص معاق جسديًا إلى الفضاء.

وقال آنذاك: “عندما ظهر الإعلان عن رائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية، قرأت مواصفات الشخص وما يتضمنه، وفكرت، يا إلهي، هذه فرصة رائعة ومثيرة للاهتمام”.

وأضاف: “اعتقدت أنني سأكون مرشحًا جيدًا جدًا لمساعدة وكالة الفضاء الأوروبية في الإجابة على السؤال الذي يطرحونه؛ هل يمكننا نقل شخص يعاني من إعاقة جسدية إلى الفضاء؟”.

وماكفول هو مجرد واحد من 17 رائد فضاء من الذكور والإناث الذين يشكلون جزءًا من المجموعة الجديدة. وتم اختيار المرشحين الناجحين من بين 22 ألفًا و523 متقدمًا.