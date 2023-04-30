استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 210 ريالات

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، كما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.19 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.18 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.17 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.15 ، وعيار 14 بـ 140.11 ، وعيار 12 سجل 120.10 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7470 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1681 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 240.192 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، تراجع سعر الذهب عالميًا نتيجة لارتفاع الدولار، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في مارس إلى دعم الدولار وعزز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأبقت مخاوف القطاع المصرفي “السبائك” على مسار ارتفاع شهري طفيف، وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1982.65 دولار للأونصة، بحسب “رويترز”.

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