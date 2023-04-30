تنبيه مهم من التأمينات للمستفيدين حول حالات وقف المعاش

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش المستفيد.

ومن تلك الحالات التي أشارت إليها عند زواج الأرملة التي تحصل على معاش لزوجها المتوفى، بحسب ما أفاد حساب “العناية بالعملاء”في موقع “تويتر”.

وقالت “التأمينات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله”.

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6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

وفيما يلي الحالات التي يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيد:

1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

3- الوفاة.

4- زواج إحدى المستفيدات.

5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة.

6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

المستفيدون من الراتب التقاعدي بعد الوفاة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المستفيدين من الراتب التقاعدي بعد الوفاة هم:

-الزوج أو الزوجة _ الجد أو الجدة_ الأب أو الأم للمتوفى.

-ننتقل بعد للأبناء من الجنسين الذكور او الإناث.

-الأخ والأخت ويدخل أيضًا في فئة المستحقين الأحفاد من الجنسين.

-إذا كان المستفيد من المعاش فردًا واحدًا يتم تخصيص 50% له من قيمة الراتب التقاعدي الكلي.

-إن بلغ عدد المستفيدين فردين يتم تخصيص نسبة 75% من القيمة الكلية للراتب التقاعدي.

-في حالة بلوغ عدد المستفيدين ثلاثة أو أكثر يتم توزيع الراتب التقاعدي بينهم بالتساوي.

-يدخل تحت فئة الورثة كل من كان يعولهم المتوفى في حياته، ولكن يُشترط تقديم ما يُثبت ذلك للمؤسسة المعنيّة.

-ينقطع المعاش عن الأم فور زواجها بشخص آخر، وفي حال طلاقها تستأنف صرف المعاش من جديد.

طريقة حساب الراتب التقاعدي للمتوفى

-يتم حساب الراتب التقاعدي إن كان المتوفى قد عمل لمدة 12 شهرًا متواصلاً، أو 18 شهرًا بصورة منقطعة.

-يتم اعتماد الحساب بناءً على اجمالي الراتب الذي كان يُدفع شهريًّا للمتوفى في آخر سنتين له من العمل داخل المؤسسة الخاضع لها.

-يُؤخذ في عين الاعتبار تجاوز المدة القانونية لدفع المعاش، حيث تقدر المدة بحوالي 120 شهرًا.

-عند وفاة الشخص متأثرًا بإصابة العمل يتم استلام المعاش في نفس الشهر في حالة عدم تجاوز مدة الدفع.

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