الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هذا طولها ووقتها.. تعرف على أطول رحلة بين محافظتين في المملكة
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب “جامو وكشمير” في الهند
“الله لطيف بعباده”.. البرد والحر لا يأتيان دفعةً واحدة لهذا السبب
احذر 3 أمور.. تنبيه مهم من الصحة حول أسباب التهاب الحلق
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند.. ومغردون: “ترمين كفاية”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هذا طولها ووقتها.. تعرف على أطول رحلة بين محافظتين في المملكة

هذا طولها ووقتها.. تعرف على أطول رحلة بين محافظتين في المملكة

هذا طولها ووقتها.. تعرف على أطول رحلة بين محافظتين في المملكة
٠٩:٤٥:٢٣ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن أطول رحلة يمكن القيام بها في المملكة بواسطة السيارة، ستكون بين محافظتين طريف والخرخير بطول 2847كم، وتستغرق نحو 30 ساعة متواصلة.

الصورة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذه الرحلة هي أبعد من رحلة يقوم بها المسافر من طريف إلى مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا في أوروبا مروراً بالأردن وسوريا ثم تركيا بمسافة 2509كم.

اقرأ أيضًا:

أيهما أنفع المطر في أول الموسم أم في آخره؟.. “المسند” يُجيب

كما أنها أبعد من رحلة تقوم بها من محافظة الخفجي إلى مدينة بخارى في أوزبكستان في وسط آسيا مروراً بالكويت والعراق وإيران فتركمانستان بمسافة 2782كم.

الصورة

وأكد أن هذه الرحلة أبعد من رحلة تقوم بها من محافظة حقل إلى مدينة طرالبس ليبيا في شمالي إفريقيا مروراً بالأردن ومصر بمسافة 2642كم.

المملكة واسعة شاسعة تمتلك مقومات طبيعية وبشرية

وأشار إلى أن المملكة واسعة شاسعة، وتمتلك مقومات طبيعية وبشرية، وبسبب المساحة الصحراوية الشاسعة فإنه يُصاحب نزول المطر، وجريان السيول شعور عجيب غريب.

الصورة

وأكد أن هرمونات السعادة تتفجر في صدور أبناء المملكة مع كل قطرة مطر بنكهة العطر، ومع كل رشفة سيل بنكهة الهيل،

فالصحراء شحيحة في أشجارها، فقيرة في أمطارها، ضعيفة في مائها.

اقرأ أيضًا:

أيهما أنفع المطر في أول الموسم أم في آخره؟.. “المسند” يُجيب

وتابع: ” لا تلوموا أبناء الصحراء في عشقهم للمطر، وولعهم في السيول، وشغفهم في الربيع..

فهي مكونات طبيعية نادرة في صحرائنا، وهي بالضرورة علاج لكل داء نفسي معترض.

ومن جرب مثل تجربتهم، عرف مثل معرفتهم”.

الكلمات الدلالية:
أطول رحلة الخرخير الصحراء المسند تساقط الأمطار جريان السيول طريف طقس المملكة مساحة المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
علماء يكتشفون طريقة جديدة لتشخيص سرطان القولون مبكرًا

علماء يكتشفون طريقة جديدة لتشخيص سرطان القولون مبكرًا

١١:٣٤ ص، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
كلية المجتمع بالدمام.. نتائج ورابط القبول لعام 1444

كلية المجتمع بالدمام.. نتائج ورابط القبول لعام 1444

٠٩:٢٨ ص، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
أمريكا.. لبناني تابِع لـ«حزب الله» يعترف بضلوعه في غسيل أموال

أمريكا.. لبناني تابِع لـ«حزب الله» يعترف بضلوعه في غسيل أموال

١٠:٤٨ م، السبت، ٢٧ مايو ٢٠١٧
وزراء الخارجية العرب يبحثون الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها بإيران الأحد

وزراء الخارجية العرب يبحثون الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها بإيران الأحد

٠٧:٣٥ م، الأثنين، ٠٤ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *