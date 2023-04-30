“الشؤون البلدية” تسند 3 خدمات مهمة للقطاع الخاص.. تعرف عليها

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قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إسناد 3 خدمات مهمة إلى القطاع الخاص.

3 خدمات

والخدمات الثلاثة هي كالتالي:

1- إجراء عمليات التفتيش والرقابة على أعمال الحفر.

2- الرقابة على المباني والمواقع الإنشائية للتأكد من مطابقتها كود البناء السعودي.

3- تطوير المختبرات البلدية لاختبار العينات عبر اتفاقية طويلة الأمد.

تخصيص 75%

وتتجه البلديات إلى تخصيص 75% من خدماتها مما سيسهم في الارتقاء بالأداء وفتح المزيد من المجالات الخدمية وعمليات التوظيف مع تحول الوزارة إلى مشرع ومراقب لعمليات التنفيذ.

يذكر أن الوزارة تقوم بالعديد من المبادرات في رؤية 2030 في القطاع البلدي والإسكاني.

شروط السكن الجماعي

في وقت سابق، نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “كُتيبًا” لتوضيح شروط السكن الجماعي للأفراد الواجب توافرها في الوحدات السكنية.

ويهدف الدليل إلى أن تكون جميع أنواع السكن الجماعي للأفراد صحية وخالية من الأمراض والأوبئة وآمنة للسكن، وفقًا للشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المشرفة على أعمال التفتيش على سكن العمالة – إيجار أو ملكية –، وتوفير كافة الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحصول على التراخيص المطلوبة لسكن العمالة.

ويقدم الدليل عددًا من النصائح والإجراءات الوقائية والإرشادية التوعوية بهدف:

1- تحسين الوضع الصحي في السكن الجماعي للأفراد.

2- تعزيز الصحة والسلامة المهنية في السكن الجماعي، حيث صُمم ليكون مرجعًا إرشاديًا للمديرين والمشرفين والملاك والساكنين وكل شخص يشارك في تنفيذ وإدارة سكن جماعي.

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