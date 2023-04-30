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“الله لطيف بعباده”.. البرد والحر لا يأتيان دفعةً واحدة لهذا السبب

“الله لطيف بعباده”.. البرد والحر لا يأتيان دفعةً واحدة لهذا السبب

“الله لطيف بعباده”.. البرد والحر لا يأتيان دفعةً واحدة لهذا السبب
٠٩:٠٦:٤٢ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن هذه الفترة تشتهر بأنها مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف.

حكمة الله من توالي الفصول وتقلبات الطقس

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من فضل الله على عباده ولطفه بهم، فإن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج.

وذلك حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًّا من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم.

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وأشار إلى أن موسم “الكنة” الذي بدأ أمس، يعتبر حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر؛ حيث تعتبر من مواسم الأمطار في المملكة.

فترة التقلبات الجوية السريعة من غبار وأمطار

وأضاف أن هذه الفترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة “من غبار وأمطار” ونحوها، وفيها:

– آخر أنواء الربيع.

– تستمر زيادة النهار ونقص الليل.

– انحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا.

– تزداد فيه حاجة الأشجار إلى الماء.

– يطيب فيها – خاصةً في آخرها – أكل البطيخ أو الحبحب.

وبين أن “كنة الثريا”، من المواسم المشهورة في السنة عند العرب وتعتبر امتدادًا لموسم المراويح أو السرايات.

وهي تسمى عند الأولين بالأمطار الصيفية الربيعية، المعروفة بغزارة أمطارها وعواصفها الرعدية القوية تؤدي إلى جريان الأودية، وتسبق برياح عاصفة مثيرة للغبار.

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