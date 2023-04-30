تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد وينبع”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية “.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

5 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات والداوادمي وعفيف والقويعية”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامتة وصبيا وضمد وفرسان”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة “.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية على الباحة والرياض و8 مناطق