احذر 3 أمور.. تنبيه مهم من الصحة حول أسباب التهاب الحلق

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يشعر مريض التهاب الحلق بالألم، أو الخشونة أو التهيج في الحلق، والذي غالبًا ما يتفاقم عند البلع.

وأوضحت وزارة الصحة في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن هناك عدة أسباب لحدوث احتقان الحلق ومنها:

-وجود عدوى ڤيروسية أوعدوى بكتيرية.

-الحساسية.

-الارتجاع المريئي.

ووفقًا لموقع “مايو كلينك”، فإن السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق (التهاب البلعوم) هو عدوى فيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا. يشفى التهاب الحلق الناجم عن الإصابة بفيروس من تلقاء نفسه.

ويُعد التهاب الحلق الناجم عن الإصابة (بعدوى عقدية)، نوعًا أقل شيوعًا من التهاب الحلق الناجم عن الإصابة ببكتيريا، والذي يتطلب تلقي العلاج بالمضادات الحيوية لمنع حدوث مضاعفات.

وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق والتي قد تتطلب تلقي علاج أكثر تعقيدًا.

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أعراض التهاب الحلق

ويمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب. قد تتضمَّن العلامات، وتشمل الأعراض ما يلي:

-ألمًا أو إحساسًا بحشرجة الحلق.

-ألمًا يزداد سوءًا مع البلع أو الكلام.

-صعوبة في البَلْع.

-التهاب الغدد وتورُّمها في رقبتك أو الفك.

-تورُّم اللوزتين واحمرارهما.

-بقعًا بيضاء أو صديدًا على اللوزتين.

-بحَّة في الصوت أو صوتًا مكتومًا.

قد تؤدي العدوى التي تسبِّب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى، ويشمل ذلك:

-الحُمّى

-السعال

-سيلان الأنف

-العطاس

-آلام الجسم

-الصداع

-الغثيان أو القيء

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نصائح عند الإصابة بالتهاب في الحلق

ونصحت وزارة الصحة بالإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين.

وفي حال استمرار الأعراض أو زيادة حدتها ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتقييم وتشخيص الحالة الصحية وتحديد ما يلزم لها.