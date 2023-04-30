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توضيح جديد من “الزكاة والضريبة” حول قيمة ضريبة التصرفات العقارية
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توضيح جديد من “الزكاة والضريبة” حول قيمة ضريبة التصرفات العقارية

توضيح جديد من “الزكاة والضريبة” حول قيمة ضريبة التصرفات العقارية

توضيح جديد من “الزكاة والضريبة” حول قيمة ضريبة التصرفات العقارية
١٠:٠٣:٣٥ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر مع سؤال أحد المستفيدين بشأن قيمة التصرفات العقارية.

وقال المستفيد في سؤاله: “أرغب في شراء شقة بمبلغ 750 ألف ريال بالمدينة المنورة.. هل يجب دفع ضريبي عليها علمًا بأنني أمتلك بيتًا في الرياض”.

ضريبة التصرفات العقارية 

وأضاف الحساب ردًا على السؤال: ” تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1.000.000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول، ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن”.

وأعاد المستفيد سؤالاً آخر، قائلاً: “يعني لايوجد على الشقة ضريبة ستدفع؟.. كيف لي أن احصل على الرقم للإفراغ؟’.

وقال الحساب ردًا على  ذلك أيضًا: للتوضيح لك، في حال كان المقصود أن المشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول يتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية، وذلك باختيار نوع العقار (سكني)، ومن ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول) .

احتساب الضريبة 

وأضاف: سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن مليون ريال سعودي، وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال سعودي وأقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقارية، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.

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