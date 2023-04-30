الهلال الأحمر السوداني: حركة نزوج واسعة ومسلحون ينهبون سيارات الإسعاف

تواصل – فريق التحرير:

كشف الهلال الأحمر السوداني، أن مجموعات مسلحة قامت بنهب سيارات الإسعاف في أم درمان.

حركة نزوح واسعة من الخرطوم

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت حركة نزوح واسعة من الخرطوم، وأنه يتواصل مع طرفي الصراع من أجل نقل الجرحى والجثث.

أعداد النازحين داخليًا تزداد بشكل كبير

وأضاف أن الاشتباكات في بعض أحياء الخرطوم تعرقل جهود الكوادر الطبية، وأن أعداد النازحين داخليًا تزداد بشكل كبير.

فيما اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بنهب فرعي بنك الخرطوم في سوبا والجريف.

الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثيًا

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه من الوضع الإنساني في السودان، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثيًا.

اقرأ أيضًا:

حمدوك: الصراع في السودان سيكون كابوسًا للعالم

وبين أنه لا إحصائية دقيقة عن أعداد اللاجئين أو النازحين من السودان، وأنه يجب وقف النار في السودان لتجنب أن يصبح الوضع أسوأ.

وقالت الجبهة المدنية لإيقاف حرب السودان: إن عدم وقف الصراع سيؤدي إلى نشوب نزاعات أهلية وفوضى أمنية شاملة.

ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 528 والإصابات 4599

وأكدت وزارة الصحة السودانية أنها لا تستطيع الوصول إلى الكثير من الممرات الآمنة، وأن الحاجة أصبحت ماسة إلى توفير معدات العمليات الجراحية، مؤكدة ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 528 و 4599 جريحًا.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن احتدام الصراع في السودان سيؤدي إلى مزيد من موجات النزوح داخل البلاد وخارجها.

اقرأ أيضًا:

تطور خطير.. الشرطة تنضم للمعارك في السودان فماذا يحدث؟

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الصحة العالمية، أن القتال الدائر في السودان يعرض صحة المدنيين وحياتهم للخطر ويرهق النظام الصحي بأكمله، وأنه يجب حماية المرافق الصحية في السودان ونحث كافة الأطراف على احترام وقف إطلاق النار.