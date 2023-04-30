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هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند.. ومغردون: “ترمين كفاية”
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هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند.. ومغردون: “ترمين كفاية”

هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند.. ومغردون: “ترمين كفاية”

هاشتاق “الترم الثالث” يتصدر الترند.. ومغردون: “ترمين كفاية”
٠٨:٥٠:٢٩ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الترم الثالث” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثالث.

وقالت مغردة: “10أيام بدون ويكند.. متعودة على لغة الدوام. خمس أيام من كل أسبوع وويكند تطلع حلوة.. يمكن التيرم الثالث يكون مختصر على أساس إنه جاء وراء إجازة العيد”.

الغياب الكبير 

وأضاف آخر: بعدين الحين صيف مو كل الطلاب عيال رجال أعمال، بعضهم في مدارس الله العالم بحالها سوء فصول وحر .. احنا داخلين فترة  صيف نحتاج إلى الراحة.

وتابع مغرد: “الغياب الكبير منبه للوزارة على عدم فائدة فكرة ‎الترم الثالث، وعلى الوزارة النظر بعين الحكمة للفصول الثلاثة والإجازات المطولة”.

وواصل مغرد رابع: “بعدين بعيدًا عن المصاريف والتعب والالتزامات ياخي أولياء الأمور والأمهات يخافوا على أولادهم من مشاكل المدرسة والطلاب والاحتكاكات مع طول السنة تزيد وتكثر ترمين”.

واستكمل: “مع طول السنة ترمين أتوقع كافية جدًا، خصوصًا في ظروف كثيرة منها ماذكرت، وأيضا الصيف حرارة الجو عندنا وسوء التكييف”.

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الكلمات الدلالية:
الترم الثالث السعودية المملكة طلاب طلاب المدارس

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