اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

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تبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتستمر الاختبارات التي تجري خلال اليوم الدراسي لمدة خمسة أيام.

وتشمل طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة، والصف الأول والثاني الثانوي.

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درجات أعمال السنة

وقالت وزارة التعليم، إنه سيتم وضع درجات أعمال السنة على ضوء الاختبارات، بواقع 20 درجة، يضاف إليها درجات المهام الأدائية والأعمال والمشاريع التي يقوم بها الطالب خلال العام.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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الإجازة المطولة الوحيدة

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث الإجازة المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.