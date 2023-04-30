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“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة

“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة

“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة
٠٧:٥٥:٢٩ ص، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن هناك عملاً صالحًا هو عند الله أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة.

فضل إصلاح ذات البين

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أوضح أن فضل إصلاح ذات البين أعظم درجة عند الله تعالى من الصلاة والصيام والصدقة.

وأضاف أنه على المسلم أن يسعى للإصلاح بين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

لأن الخير في الإصلاح بين المسلمين، لقول الله تعالى: “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا”.

إصلاح ذات البين أعظم درجة من الصلاة

وبين أن من يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله فقد وعده الله عز وجل بالأجر العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بأعظم درجة من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين”.

وأشار إلى أن إصلاح ذات البين هو أعظم درجة من الصلاة، مع عظيم شأنها ومكانتها في الإسلام، إلا أن الإصلاح بين المتخاصمين درجته عظيمة وعالية.

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