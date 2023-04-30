“التعليم” تطرح 180 مبنى أمام المستثمرين.. وتكشف سبب التخصيص

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن طرح 180 مبنى أمام المستثمرين من القطاع الخاص في مختلف المناطق، تشتمل على (تصميم – بناء – تمويل – تشغيل– صيانة – نقل) في إطار الشراكة بين الطرفين.

وخصصت كذلك 5 مستشفيات جامعية بهدف إكمال أعمال البناء والتجهيز والتشغيل الطبي وغير الطبي بالتكامل مع الخدمات التعليمية للجامعة والمنظومة الصحية.

وتسهم خصخصة المستشفيات الجامعية في ما يلي:

1- تقديم خدمات علاجية متطورة.

2- دعم التدريب المكثف لطلاب التخصصات الصحية المختلفة مما سينعكس على الأداء صحياً ومجتمعياً.

في سياق آخر، سعت الوزارة إلى توسعة المدارس الداخلية للتربية الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص في (موقعين في عسير، موقع في جدة، وموقعين في الرياض).

وتستهدف الوزارة تقديم خدمات التعليم والتدريب والإقامة والخدمات المساندة للطلاب أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

في سياق متصل، أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب دليل “التقويـم الذاتـي للمدارس”، بما يضمن تحقيق العديد من الأهداف الآنية والمستقبلية في المملكة.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بـ «شركة تطوير التعليم القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات

أبرز أهداف التقويم الذاتي

وتهدف الهيئة من هذا التقويم إلى:

1 – تَبني ثقافة التقويم الذاتي وترسيخها في المدرسة.

2 – دعم تطوير الأداء لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

3 – دعم الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية.

4 -تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء.

5 – إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المدرسة.

6 – رفع مستوى جاهزية المدرسة؛ للتقويم الخارجي.

7 – اســتدامة التميــز.

8 – الإسهام فــي رفــع جــودة الأداء التعليمـي.

9 – الوصـول بمخرجاتـ الأداء التعليمـي إلـى المنافسـة الدوليـة.

10 – تحقيـق أهـداف رؤيـة المملكة 2030

اقرأ أيضًا:

منها تطوير العملية التعليمية.. 10 أهداف لـ التقويم الذاتي للمدارس